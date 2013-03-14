У Москві завтра очікують найсильніший снігопад в історії

Про це повідомила РІА Новости в четвер фахівець центру погоди " Фобос ". "За добу випаде близько 30 міліметрів опадів. Це може стати найбільш рясним снігопадом для 15 березня за всі 130 років історії метеоспостережень. Так, в 1966 році в цей день випало 22 міліметри опадів", - сказала синоптик, зазначивши, що місячна норма опадів становить 34 міліметра.

За її словами, вночі очікуються хуртовини зі снігом, при цьому температура повітря коливатиметься на рівні 0 - мінус 2 градусів, а вдень потеплішає до 0 - плюс 2 градусів. Пік негоди припаде на п'ятницю: вдень опади перетворяться на мокрий сніг з дощем, при цьому буде дути сильний південний і південно-східний вітер зі швидкістю 7-13 метрів на секунду. Атмосферний тиск опуститься до 732 міліметрів ртутного стовпа. До вечора суботи московський регіон виявиться поблизу центру циклону, опади почнуть слабшати, а до вечора припиняться.

Атмосферний тиск почне поступово знижуватися і складе 736 міліметрів ртутного стовпа. Впаде і температура: вдень ще буде тепло, до плюс 3 градусів, а вже до вечора почнеться похолодання. У ніч на неділю стовпчики термометрів покажуть мінус 3-8 градусів, а вдень від 0 до мінус 5 градусів.

При цьому в столиці і області знову почнеться сніг, буде дути північно-західний вітер зі швидкістю 4-9 метрів на секунду. Рятувальники попереджають жителів Московської області про сильний вітер в четвер, п'ятницю і суботу, його швидкість може досягати 20 метрів в секунду, також можливий крижаний дощ, повідомив регіональний главк МНС РФ у четвер. Рятувальники просять жителів регіону бути уважними та утримуватися від використання особистого автотранспорту.