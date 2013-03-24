Банки Кіпру встановили ліміт на зняття готівки

У четвер Cyprus Popular Bank оголосив, що через високий попит на готівкові гроші він вводить ліміт на зняття грошей з банкомату, який складе 260 євро на день.

Разом з тим, кореспондент РІА Новости передає з Нікосії, що банкомати різних кіпрських банків повідомляють про "тимчасове запровадження ліміту в 120 євро на день". При цьому кореспондентові агентства вдалося зняти в банкоматі найбільшого на острові банку Bank of Cyprus 140 євро, використовуючи для цього дебетову картку, випущену за межами Кіпру.

Кіпру загрожує неконтрольований дефолт, якщо не буде укладено кредитну угоду. Острівна держава намагається вишукати 5,8 мільярда євро на додачу до обіцяних ЄС і МВФ 10 мільярдів євро. Єврогрупа попередила, що припинить надавати екстрену фінансову допомогу, якщо до понеділка, 25 березня, Нікосія не знайде ці кошти. Кіпрські банки не працюють з 15 березня, після того, як Єврогрупа зажадала ввести разовий податок на депозити. Парламент відмовився підтримати цей захід і прийняв ряд законів щодо оздоровлення банків, створення Національного фонду солідарності і введення обмежень на низку банківських операцій.