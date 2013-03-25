Вдова Литвиненка: Малоймовірно, що Березовський наклав на себе руки

Олігарх Борис Березовський незадовго до смерті почав виходити з депресії, його емоційний стан покращився.

Про це сказала в інтерв'ю британській газеті Telegraph вдова екс-офіцера ФСБ РФ Олександра Литвиненка Марина, повідомляє РІА «Новости».

Опальний російський олігарх помер 24 березня на 68-му році життя. Тіло Б.Березовського було виявлено охоронцем у будинку бізнесмена в англійському графстві Беркшир. Серед можливих версій смерті - серцевий напад і самогубство. Слідчі не називають офіційну причину смерті до завершення патологоанатомічної експертизи.

"На мій погляд, малоймовірно, що він (Березовський) наклав на себе руки.... Коли я розмовляла з ним останній раз, він дещо опам’ятався і, мені здається, йому повинно було ставати краще. Він почав цікавитися (що відбувається навколо) й розпитувати про мого сина", - сказала М.Литвиненко.

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Тіло Б.Березовського було виявлено в замкнутій зсередини ванній. Представники поліції округу Темз-веллі раніше назвали смерть підприємця "нез'ясовною", розпочато розслідування.