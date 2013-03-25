Учені-ядерники проведуть додаткову експертизу тканин тіла Березовського

Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на інтернет-портал «Газета Таймс». За його даними, саме співробітники цього центру свого часу встановили, що Олександр Литвиненко був отруєний радіоактивним полонієм.

Британські ЗМІ раніше стверджували, що фахівці з радіації не знайшли нічого підозрілого в будинку олігарха. Представник поліції також заявив, що немає підстав вважати, що в смерті Б.Березовського була замішана якась третя сторона.

У ЗМІ продовжують з'являтися свідоцтва людей, які знали опального олігарха. Так, наприклад, колишній заступник гендиректора «Аерофлоту» Микола Глушков стверджує, що поряд з тілом бізнесмена було знайдено шарф. У зв'язку з цим він не виключає, що Б.Березовського задушили.