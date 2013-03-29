Янукович висловив співчуття Путіну
16:53, 29 березня 2013Світ
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Янукович висловив співчуття Путіну у зв'язку з трагічними наслідками аварії автобуса у Вологодській області.
Віктор Янукович передав щирі співчуття рідним і близьким загиблих
Президент України Віктор Янукович висловив співчуття Президентові Російської Федерації Володимиру Путіну у зв'язку з трагічними наслідками аварії пасажирського автобуса, що сталася 28 березня у Вологодській області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.«Від імені українського народу та від себе особисто прошу Вас, шановний Володимире Володимировичу, передати щирі співчуття рідним і близьким загиблих в автомобільній катастрофі, а також побажати найскорішого одужання всім постраждалим», - йдеться у співчутті Глави держави.
Як повідомлялося, вранці 28 березня неподалік російського міста Череповець автобус, в якому їхали 25 вихованців петербурзького дитбудинку і шестеро дорослих, зіткнувся з фурою і легковиком, після чого загорівся.
Загинули обидва водії фури, обидва водії автобуса і двоє співробітників дитбудинку, які супроводжували дітей. Госпіталізовано 24 особи, з них 21 дитина.
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