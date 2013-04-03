У Кремлі не зізнаються, хто передав Путіну лист від Березовського
У Кремлі не називають ім'я людини, що передала президентові Володимиру Путіну лист олігарха Бориса Березовського.
"Ми не називаємо ім'я цієї людини", - сказав РІА Новости прес-секретар президента Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що лист Путіну передав підприємець Роман Абрамович.
Представник Р.Абрамовича Джон Манн не став коментувати агентству ці повідомлення. На питання: "Ви це не спростовуєте чи не підтверджуєте", він відповів: "Також не коментуємо".
Напередодні голова кремлівської адміністрації Сергій Іванов заявив, що лист президенту РФ від олігарха, доставлений в Росію "однією людиною" кілька місяців тому, опублікованим не буде.
Раніше прес-секретар президента РФ повідомив, що Б.Березовський кілька місяців тому написав листа В.Путіну, де просив у нього пробачення за скоєні помилки і дозволу повернутися на батьківщину.