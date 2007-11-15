Конгрес США проголосував за виведення військ з Іраку до 15 грудня 2008

Палата представників конгресу США на засіданні увечері в середу проігнорувала загрозу вето з боку Джорджа Буша і 218 голосами "за" при 203 "проти" підтримала законопроект з вимогою завершити виведення основного військового контингенту з Іраку до 15 грудня 2008 року, передає РІА Новости.

Вимога про висновок військ включена в схвалений палатою законопроект про додаткове виділення асигнувань на війну в Іраку і Афганістані у розмірі 50 мільярдів доларів до 1 лютого 2008 року. За декілька годин до голосування Білий дім офіційно заявив, що Буш накладе вето на цей законопроект.

"Протягом 30 днів після набуття чинності цим актом президент повинен почати негайне і організоване виведення збройних сил США з Іраку", - мовиться в тексті документа.

У ньому наголошується, що "метою завершення переходу збройних сил США до обмеженої присутності (у Іраку) повинна бути дата не пізніше за 15 грудень 2008 року". У тексті законопроекту вимога про остаточну дату виведення військ виражена у формі "думки конгресу США", що юридично носить рекомендаційний характер і не є обов`язковим для президента США.

«На думку конгресу США війна в Іраку повинна закінчитися якомога безпечніше і швидше, і наших солдатів потрібно повернути додому", - йде мова в документі. Конгресмени підкреслюють, що додаткові асигнування, що виділяються, призначені для "планування і здійснення безпечної і організованої передислокації збройних сил США з Іраку".

У текст законопроекту включена також заборона на створення постійних військових баз США в Іраку і заборону "на будь-який контроль з боку США над будь-якими нафтовими ресурсами Іраку".

"Ми знаходимося у військовій кризі, небаченій з часів В`єтнаму", - заявила на засіданні перед голосуванням спікер палати представників конгресу США демократка Ненсі Пелосі. За її словами, подальше перебування американських військ в Іраку зношує військову техніку, ослабляє бойову підготовку військ і підриває національну безпеку.

Повна назва схваленого документа - "Акт про асигнування для організованої і відповідальної передислокації військ з Іраку".

За декілька годин до голосування Білий дім розповсюдив заяву, в якій повідомив, що адміністрація Джорджа Буша виступає "рішуче проти" цього документа, який містить "довільну дату початку виведення військ без урахування ситуації на місці і рекомендацій командувачів".

"Поспішне виведення військ з Іраку не є планом, який принесе мир в регіон або зміцнить безпеку нашого народу в нашій країні. Такий висновок підсилить позиції наших ворогів і підтвердить їх віру у те, що Америка не виконає своїх зобов`язань", - наголошується в заяві.

"Якщо цей законопроект надійде до президента, він накладе на нього вето", - мовиться в заяві.

Документ направлений для подальшого голосування в сенат США.