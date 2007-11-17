Саакашвілі: уряд вимушений був вжити заходів для припинення заворушень

Президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав населення країни не нервувати через можливість правоохоронних органів прослуховувати телефонні розмови, заявивши, що "чесним людям нічого не загрожує", повідомляє агентство "Новини-Грузія".

"Багато хто нервує, що телефонні розмови сталі відомі всьому суспільству і виставлені в ефір", - зазначив Саакашвілі у суботу, під час поїздки в Кахеті, на зустрічі з населенням.

Напередодні Генпрокуратура Грузії надала пресі записи телефонних розмов у справі бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі, обвинуваченого в антидержавній діяльності. Зокрема, на брифінгу в Генпрокуратурі були поширені записи розмов працівників телеканалу "Імеді".

"Ніхто не повинен панікувати. Я буду першим захисником прав людини на приватне життя. Ніхто не втручатиметься в особисте життя, сімейні справи, політичну діяльність, - заявив Михайло Саакашвілі. - ...Але якщо хтось хоче продати Батьківщину або піти на кримінал, тоді хай не ображається, держава захищатиме себе, і народ про це дізнається".

"Грузія зараз перебуває під великим тиском, - зазначив президент. - Торік, після введення російських санкцій, була спроба створення віртуальної реальності дестабілізації в Грузії. Сьогодні робляться спроби створити безлад вже в реалі".

Кажучи про листопадові події в Тбілісі, Михайло Саакашвілі наголосив, що "країна була перед вибором: йти вперед або повернутися в 90-ті роки".

"Ті, хто хоче повернути нас назад, розраховують зробити собі капітал на цьому тлі. Уряд вимушений був вжити адекватні заходи для припинення заворушень, добре усвідомлюючи, що це були непопулярні заходи. Але це був вимушений крок для забезпечення стабільності і спокою в країні", - підкреслив президент Грузії.