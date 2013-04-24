Путін доручив розробити єдиний курс історії Росії

01:34, 24 квітня 2013
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Президент Росії Володимир Путін доручив уряду забезпечити розробку єдиної концепції курсу історії Росії для загальної освіти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться в переліку доручень Президента РФ за підсумками першої конференції Загальноросійського народного фронту на тему «Будівництво соціальної справедливості», що відбулася 29 березня 2013 року в Ростові-на-Дону.

«Забезпечити розробку єдиної концепції курсу історії Росії для загальної освіти. Термін – 1 грудня 2013 року Відповідальний: Дмитро Медведєв», - говориться в документі.

За даними прес-служби наприкінці березня в Ростові-на-Дону до В.Путіна звернулися вчителі історії з проханням розробити єдиний підручник історії Росії.

«Не має бути так, щоб у Южно-Сахалінську вивчали одну історію, в Москві – іншу, в Ростові, наприклад, - третю історію. Так само, як не має бути, щоб школярі з одних населених пунктів, вивчаючи одну історію, приїжджали до інших міст, і там приймали абсолютно за іншими вимогами», - сказав один із викладачів.

У свою чергу, В.Путін відзначив, що має бути якась канонічна версія російська історії.

«Якщо, дійсно, ми на Сході вивчатимемо одну історію, на Уралі – другу, в Європейській частині – третю, це в цілому може руйнувати, і напевно руйнуватиме, єдиний гуманітарний простір нашої багатонаціональної нації, якщо дозволите так висловитися», - сказав В.Путін.

За його словами, це не означає, що під час вивчення шкільного матеріалу не можна доносити до учнів різні точки зору щодо трактування конкретних подій історії.

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