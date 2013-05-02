Обама висунув кандидатуру мільярдерки на пост глави Мінторгу США

За словами глави держави, вона "є одним з найбільш видатних бізнес-лідерів країни".

Одна з найбагатших жінок США, 53-річна Пріцкер вважається давньою знайомою президента Сполучених Штатів, а її статок оцінюється в 1,85 млрд доларів. Саме вона привернула сотні тисяч доларів на обидві передвиборчі президентські кампанії Обами. При схваленні її кандидатури сенатом, Пріцкер змінить на посту главу Мінторгу США Ребекку Бланк, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Також глава Білого дому висунув кандидатуру заступника помічника президента з національної безпеки Майкла Фромана на посаду представника США на торгових переговорах. "Він зарекомендував себе одним з провідних світових експертів у галузі глобальної економіки", - підкреслив Обама.

50-річний Фроман вже кілька років курирує в Раді національної безпеки країни питання зовнішньої торгівлі. Тепер він може змінити на цій посаді Деметріоса Марантіса.