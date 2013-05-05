Число загиблих через обвал фабрики у Бангладеш зросло до 590 осіб

”За даними на неділю було виявлено 590 тіл”, - сказав лейтенант Імран Хан, підрозділ якого координує пошукову операцію на місці обвалення.

Восьмиповерхова будівля Rana Plaza обрушилася 24 квітня. Тріщини у багатоповерховому комплексі, розташованому в місті Савар, з`явилися ще напередодні інциденту, що викликало паніку серед працівників фабрик одягу і торгових точок, проте керівництво фабрики переконало співробітників повернутися на робочі місця.

За попередніми даними, причиною трагедії стали сильні вібрації від чотирьох потужних генераторів, встановлених у комплексі у порушення усіх правил. Коли вони знову запрацювали після відключення електрики, їх вібрації збіглися з вібрацією тисяч швейних машин, що призвело до обвалення будівлі. За даними слідчих, комплекс було споруджено для ”комерційного використання”, а не для фабрики. Під час його будівництва були використані арматурні стрижні низької якості, а також цегла та інші матеріали, які не могли витримати таке навантаження. До того ж, як повідомлялося раніше, три поверхи в будівлі було надбудовано незаконно.

Для розбирання завалів рятувальники використовують підйомні крани і бульдозери. Всього було врятовано близько 2,4 тис. осіб з близько 3 тисяч тих, які перебували у будівлі у момент обвалення.

Раніше правоохоронні органи Бангладеш заарештували на кордоні з Індією власника будівлі, що обрушилася, Мохаммеда Сохеля Рану. За різними даними, у рамках розслідування представники влади затримали від восьми до дванадцяти осіб, зокрема інженера, якого викликали перед обваленням для оцінки ступеня небезпеки тріщин, що з`явилися на будівлі.