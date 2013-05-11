Обама може повертатись в Овальний кабінет: задимлення у Білому домі ліквідували

Західне крило Білого дому відновило роботу після кількагодинної перерви.

Західне крило Білого дому відновило роботу після кількагодинної перерви, спричиненої задимленням в електрощитовій. Як повідомляє радіо «Свобода», за даними ЗМІ, секретна служба встановила причину задимлення, однак жодних офіційних заяв щодо цього поки не робила. У західному крилі Білого дому, зокрема, розташовано Овальний кабінет, у якому працює Президент США.

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