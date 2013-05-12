В Росії заарештували «жемчужного прапорщика»

Бойка заарештували на 30 днів. Проти нього порушено кримінальну справу за статтею «хуліганство», повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомлялось раніше, Бойка затримали за стрілянину в кафе.

У грудні 2011 року Вадима Бойка засудили до трьох з половиною років позбавлення волі умовно, визнавши винним у перевищенні посадових повноважень під час розгону несанкціонованого мітингу опозиції в Петербурзі.

Прапорщик обзивав учасників акції, бив палицею по голові, совав за волосся. Прізвисько він отримав через перловий браслет на руці.