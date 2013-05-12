В Росії заарештували «жемчужного прапорщика»
19:00, 12 травня 2013Світ
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У Петербурзі за клопотанням слідства заарештований раніше звільнений з правоохоронних органів Вадим Бойко, який отримав прізвисько «жемчужный прапорщик».
Бойка заарештували на 30 днів. Проти нього порушено кримінальну справу за статтею «хуліганство», повідомляє Радіо Свобода.
Як повідомлялось раніше, Бойка затримали за стрілянину в кафе.
У грудні 2011 року Вадима Бойка засудили до трьох з половиною років позбавлення волі умовно, визнавши винним у перевищенні посадових повноважень під час розгону несанкціонованого мітингу опозиції в Петербурзі.
Прапорщик обзивав учасників акції, бив палицею по голові, совав за волосся. Прізвисько він отримав через перловий браслет на руці.
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