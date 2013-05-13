У московському кафе стався вибух: постраждали діти

Про це повідомив РІА Новости представник прес-служби столичного главку МВС.

Вибух стався в кафе "Шоколадниця" за адресою: Щербаковська вулиця, 8.

«За останніми даними, в результаті вибуху поранення дістали дев'ятеро осіб, зокрема двоє дітей. Швидше за все, всіх їх буде госпіталізовано", - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією", в кафе велися ремонтні роботи, під час яких і стався вибух.