У московському кафе стався вибух: постраждали діти
19:42, 13 травня 2013Світ
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Дев'ятеро осіб постраждали під час вибуху газового балона на сході Москви - поранено двоє дітей і семеро дорослих.
Вибух стався в кафе "Шоколадниця" / Фото : timeszp.com
Про це повідомив РІА Новости представник прес-служби столичного главку МВС.
Вибух стався в кафе "Шоколадниця" за адресою: Щербаковська вулиця, 8.
«За останніми даними, в результаті вибуху поранення дістали дев'ятеро осіб, зокрема двоє дітей. Швидше за все, всіх їх буде госпіталізовано", - сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що, за попередньою інформацією", в кафе велися ремонтні роботи, під час яких і стався вибух.
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