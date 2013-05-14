Чемпіонат Франції з футболу завершився масовими бійками в Парижі

За словами префекта поліції Парижа, серед постраждалих троє співробітників поліції, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ. Більше 20 осіб затримано. Префект зазначив, що для забезпечення безпеки на церемонії були мобілізовані 800 поліцейських, яким протистояли тисячі хуліганів.

У неділю після перемоги над "Ліоном" (1:0) "ПСЖ" втретє в історії та через 19 років після свого минулого тріумфу став чемпіоном Франції. Урочиста церемонія вручення чемпіонського трофея відбулася на площі Трокадеро, де за даними поліції зібралися від 10 до 15 тисяч осіб.

Святкування на Трокадеро переросло у сутички з поліцією: в спецназ полетіло каміння, пляшки і металеві огорожі, у відповідь в хід пішли сльозогін і гумові кулі. Фанатів витіснили з площі, однак дорогою хулігани зганяли злість на вітринах магазинів і припаркованих машинах і мотоциклах: кілька автівок спалені, розбиті автобусні зупинки. Потім інциденти неодноразово спалахували на Єлисейських полях і в районі мосту Єна - між Трокадеро і Ейфелевою вежею.

В результаті футболісти провели на подіумі не більше п'яти хвилин, після чого мали спішно залишити площу. Керівництво футбольного клубу також з міркувань безпеки скасувало заплановану для футболістів та їхніх близьких вечерю на кораблі, який мав курсувати Сеною.