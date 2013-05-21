У Туреччині обвинувачені у смертельному отруєнні 5 росіян отримали по 90 років

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеву пресу, суд, що завершився в понеділок пізно ввечері, виніс вироки чотирьом фігурантам справи, відповідальним за виготовлення і збут контрафактного віскі.

При цьому у визнаних винними осіб є право оскаржити вирок.

Понад 20 росіян, співробітників турфірм і гідів, у травні 2011 року потрапили на нічну прогулянку в Бодрумі. Відпочивальники розпивали на борту яхти віскі, вміст метилового спирту в якому виявилося смертельним для п`яти росіян. Під час розслідування турецька поліція затримала більше десятка осіб, частина з яких була відпущена.