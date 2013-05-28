У Багдаді від 18 вибухів загинули більше 80 людей

Про це повідомляє в ніч на вівторок кувейтське інформаційне агентство КУНА.

За даними КУНА, в місті за день вибухнули 14 замінованих автомобілів і ще чотири вибухові пристрої.

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Зростання напруженості в Іраку пов'язане з протистоянням найбільших ісламських громад - сунітів і шиїтів, зазначає РІА "Новости". За часів правління Саддама Хусейна суніти займали чільне місце в державних структурах Іраку, однак після збройного вторгнення США і повалення Хусейна сунітів потіснили шиїти. Вони зайняли ряд важливих державних посад, серед яких найбільш впливовим є пост прем'єр-міністра.