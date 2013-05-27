Понад 50 людей загинули в серії вибухів у Багдаді
19:08, 27 травня 2013Світ
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За даними поліції і медиків, кількість загиблих внаслідок вибухів у столиці Іраку Багдаді в понеділок, 27 травня, перевищила 50 людей.
Ірак струснула серія вибухів
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.
Раніше повідомлялося про 17 загиблих і десятки поранених при серії вибухів у шиїтських районах Багдада.
За даними агентства, вибухи сталися на ринках. ЗМІ повідомляли про вибухи замінованих автомобілів. Кількість постраждалих не уточнюється.
Зростання напруженості в країні пов'язане з протистоянням найбільших ісламських громад - сунітів і шиїтів. За часів правління Саддама Хусейна суніти займали чільне місце в державних структурах Іраку, однак після збройного вторгнення США і повалення Хусейна сунітів потіснили шиїти. Вони обійняли низку важливих державних посад, серед яких найбільш впливовою є посада прем'єр-міністра.
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