Понад 50 людей загинули в серії вибухів у Багдаді

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

Раніше повідомлялося про 17 загиблих і десятки поранених при серії вибухів у шиїтських районах Багдада.

За даними агентства, вибухи сталися на ринках. ЗМІ повідомляли про вибухи замінованих автомобілів. Кількість постраждалих не уточнюється.

Зростання напруженості в країні пов'язане з протистоянням найбільших ісламських громад - сунітів і шиїтів. За часів правління Саддама Хусейна суніти займали чільне місце в державних структурах Іраку, однак після збройного вторгнення США і повалення Хусейна сунітів потіснили шиїти. Вони обійняли низку важливих державних посад, серед яких найбільш впливовою є посада прем'єр-міністра.