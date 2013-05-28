Розпочалась третя сесія Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, впродовж трьох днів роботи Асамблея розгляне питання регіональної та енергетичної безпеки, наближення законодавства країн-партнерів до права Європейського Союзу, питання боротьби з бідністю тощо.

Також учасники сесії розглянуть проект резолюції щодо вибіркового правосуддя, внесений депутатами від Європейської народної партії.

На Асамблеї підтверджені повноваження народного депутата, голови підкомітету з питань співробітництва з НАТО та Міжпарламентською конференцією з питань Спільної політики безпеки і оборони Європейського Союзу, питань Східного Партнерства та ПА ЄВРОНЕСТ Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Бориса Тарасюка як одного з двох співпрезидентів Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ.

*** До складу ПА ЄВРОНЕСТ входять депутати Європарламенту та національних парламентів країн-учасниць “Східного партнерства”.