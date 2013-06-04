Генсек НАТО натякнув Росії, що їй не слід втручатися в розширення альянсу

Про це заявив у вівторок генсек Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен, пише РІА Новости.

"Треті країни не повинні втручатися в рішення НАТО про майбутнє членство в рамках політики "відкритих дверей". Ці рішення приймає НАТО", - сказав він, відповідаючи на запитання грузинської журналістки, яке його ставлення до позиції Росії з питань розширення альянсу.

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За словами Расмуссена, "кожна країна має право вільно приймати рішення про приєднання до альянсу". Що стосується Грузії, то, за словами генсека, "це питання відносин Грузії і НАТО".

Расмуссен вчергове підтвердив, що Грузія одного дня стане членом альянсу за умови виконання республікою належних умов приєднання до НАТО.