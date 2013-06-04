Медведєв: Росія відреагує на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявляє, що питання вступу до НАТО Фінляндії та Швеції є внутрішньою справою цих держав, але Росія буде вимушена на це реагувати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це він сказав в місті Кіркенес (Норвегія) на пленарному засіданні Ради Баренцово/Євроарктичного регіону.

«Ми не вважаємо, що участь інших нових держав у Північноатлантичному альянсі не створює нову ситуацію із забезпеченням стабільності. Ми, навпаки, виходимо з того, що будь-які нові учасники Північноатлантичного альянсу, які розташовані поблизу нашої держави, кінець кінцем все ж таки змінюють паритет сил, і ми на це мусимо реагувати», - сказав Медведєв, відповідаючи на питання про позицію РФ щодо вступу до Альянсу Фінляндії і Швеції.

При цьому він зазначив, що прийняття рішень тією чи іншою державою: брати участь чи не брати участь в блоці НАТО або в будь-якому іншому військовому блоці - є внутрішньою справою кожної держави.

«Вони самі приймають рішення відповідно до доктрини національного суверенітету. Але ми не можемо не враховувати те, що для нас блок НАТО – це не просто якесь стороннє формування, це структура, яка має певний військовий потенціал і який в своїй значній частині може бути використаний проти нашої держави за несприятливого розвитку подій. Саме тому ми завжди говорили і говоримо про те, що просування НАТО до російських кордонів ми не розглядаємо як позитивний факт для нашої країни», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу сказав на міжнародній конференції «Військові й політичні аспекти європейської безпеки», що в Росії зберігаються побоювання щодо розширення НАТО на Схід.

«У нас залишаються серйозні питання до натовських країн щодо місій альянсу в нових умовах. Проекти подальшого розширення НАТО і просування військової інфраструктури блоку на Схід підривають з такими зусиллями досягнуті позитивні результати», - сказав Шойгу.