Путін прийняв відставку мера Москви
18:26, 05 червня 2013Світ
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Президент РФ Володимир Путін підписав указ про дострокове припинення повноважень мера Москви Сергія Собяніна.
Путін прийняв відставку мера Москви
Текст указу розміщений на офіційному сайті Президента Росії.
Путін прийняв відставку Собяніна у зв'язку з його заявою за власним бажанням.
При цьому Путін призначив Собяніна тимчасово виконувачем обов'язків мера Москви до вступу на посаду особи, яку буде обрано мером.
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