Путін прийняв відставку мера Москви

Текст указу розміщений на офіційному сайті Президента Росії.

Путін прийняв відставку Собяніна у зв'язку з його заявою за власним бажанням.

При цьому Путін призначив Собяніна тимчасово виконувачем обов'язків мера Москви до вступу на посаду особи, яку буде обрано мером.