Невідомий відкрив стрільбу по автівках у Каліфорнії

Невідомий влаштував стрілянину в місті Санта-Моніка неподаліко місцевого коледжу. Він стріляв по проїжджаючих машинах і автобусах. Нападник затриманий поліцією.

Як повідомив AP представник медичного центру імені Рональда Рейгана, до них доставлені троє поранених. Стан двох оцінюється як критичний, третього - як тяжкий.