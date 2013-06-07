Невідомий відкрив стрільбу по автівках у Каліфорнії
23:52, 07 червня 2013Світ
433 0
Внаслідок стрільби біля коледжу в Каліфорнії постраждали не менше трьох осіб.
Невідомий влаштував стрілянину в місті Санта-Моніка неподаліко місцевого коледжу. Він стріляв по проїжджаючих машинах і автобусах. Нападник затриманий поліцією.
Як повідомив AP представник медичного центру імені Рональда Рейгана, до них доставлені троє поранених. Стан двох оцінюється як критичний, третього - як тяжкий.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter