Невідомий відкрив стрільбу по автівках у Каліфорнії

23:52, 07 червня 2013
Світ
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Внаслідок стрільби біля коледжу в Каліфорнії постраждали не менше трьох осіб.

Невідомий влаштував стрілянину в місті Санта-Моніка неподаліко місцевого коледжу. Він стріляв по проїжджаючих машинах і автобусах. Нападник затриманий поліцією.

Як повідомив AP представник медичного центру імені Рональда Рейгана, до них доставлені троє поранених. Стан двох оцінюється як критичний, третього - як тяжкий.

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