Експорт російської зброї може перевищити торішній рекорд

Обсяг експорту Росією озброєнь і військової техніки за підсумками 2007 року може перевищити 5,5 мільярда доларів, повідомив голова ФГУП "Рособоронекспорт" Сергій Чемезов (Володимир Путін сьогодні звільнив Сергія Чемезова з цієї посади і призначив генеральним директором Державної корпорації з питань сприяння розробці, виробництву і експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростехнології". - УНІАН)

"Минулого року був досягнутий рекордний рівень в 5,3 мільярда доларів. Цього року ми плануємо побити цей рекорд і вийти на обсяг постачань у 5,5 мільярда доларів. Упевнений, що план ми виконаємо і, швидше за все, навіть перевиконаємо. За прогнозами західних експертів, в 2007 році Росія поставить зброї на загальну суму більше 7,0 мільярдів доларів", - сказав Чемезов в інтерв`ю російській "Независимой газете".

За його словами, нинішній команді топ-менеджерів "Рособоронекспорту" вдалося лише за чотири роки збільшити показники постачань російських озброєнь і військової техніки за кордон практично вдвічі - з неповних 3 мільярдів доларів в 2000 році до п`яти в 2004-му.

"Залишається побажати, щоб так було і в інших галузях вітчизняної промисловості", - зазначив Чемезов.