Дипломатична присутність України за кордоном потребує оптимізації

Відбулося засідання колегії Міністерства закордонних справ, на якій були обговорені питання оптимізації дипломатичної присутності України за кордоном, роботи центрального апарату міністерства, а також стан діловодства та архівної роботи МЗС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, оптимізація дипломатичної присутності нашої держави за кордоном викликана необхідністю ефективної реалізації пріоритетів зовнішньої політики, реагуванням на нові виклики та загрози, змінами на міжнародній арені, необхідністю захисту прав та інтересів українських громадян, створення позитивного іміджу нашої держави у світі.

Під час засідання детально обговорювалися питання посилення кадрового штату, підвищення професійного рівня співробітників міністерства, запровадження механізмів відповідальності працівників дипломатичної служби. Окрему увагу на Колегії було приділено питанням консульської служби та реалізації економічної складової зовнішньої політики України.