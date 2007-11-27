”Терорист номер один” вирішив звернутися до європейців

"Терорист номер один" Осама бін Ладен записав звернення до жителів Європи, оголосили у понеділок увечері представники угрупування "Аль-Сахаб" - підрозділу "Аль-Каїди", відповідального за пропаганду.

У повідомленні, опублікованому "Аль-Сахабом" на одному з ісламістських інтернет-сайтів, не уточнюється, чи йде мова про аудіо- або про відеозапис, і коли звернення бін Ладена з`явиться в ефірі.

За попередньою інформацією, повідомляє AFP, бін Ладен звернеться до "воїнів джихаду", що знаходяться на європейській території, із закликом "донести до голів держав той факт, що вони програли війну і повинні подивитися правді у вічі".

З кінця серпня 2007 року це вже шосте звернення глави "Аль-Каїди", що з`явилося в телеефірі, або оприлюднене в інтернеті, відзначає Лента.ру. Останнє за часом аудіозвернення бін Ладена - "Лист до народу Іраку" - було оприлюднено 22 жовтня.