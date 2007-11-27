Вашингтон і Москва обмінялися різкими заявами

Із закликом звільнити затриманих під час «Маршів незгодних» виступив Джордж Буш, у відповідь глава МЗС РФ Сергій Лавров поділився своїм баченням демократії. Багаті на мітинги вихідні в Росії, виявляється, не пройшли непоміченими для Білого Дому. В офіційній заяві від імені Джорджа Буша, адміністрація закликає російські власті негайно звільнити затриманих під час мирних демонстрацій в Москві, Пітері, Нижньому Новгороді і Назрані. Відповідь російської сторони не примусила довго чекати. Позицію Москви оприлюднив Сергій Лавров, який знаходиться зараз в Штатах . Він нагадав, що в російській конституції прописані права на мітинги, тому, на думку міністра, прохання забезпечити свободу демонстрацій в нашій країні - надмірні. Що стосується самих затриманих, то вони, із слів глави МЗС, просто провокатори. Відповідаючи на запитання, наскільки мітинги опозиції в Росії можуть бути співставлені з протестом опозиції в Грузії, Лавров відмітив, що "всі бачили картинку з Тбілісі і як це відбувалося в Санкт-Петербурзі і Москві. І, думаю, що різницю видно неозброєним оком".

Эхо Москвы