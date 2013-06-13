Смертність білого населення США вперше перевищила народжуваність - ЗМІ

Смертність білого населення в Сполучених Штатах в 2012 році вперше перевищила народжуваність, пише газета The Washington Post. Згідно з опублікованими даними, таких американців у звітний період померло на 12,4 тис. більше, ніж народилося. Загалом у США проживає 198 млн білих громадян не латиноамериканського походження.

Незважаючи на те, що зазначена різниця у смертності і народжуваності невелика, фахівці в області демографії стверджують, що не знають іншого такого прикладу в історії Америки. За їхніми словами, навіть у часи воєн чи Великої депресії такого не було, - зазначає Газета.ру.

«Ми передчасно починаємо етап тривалого і повільного зниження чисельності нашого білого населення, що буде характеризувати все це сторіччя», - заявив експерт Бруклінського інституту Вільям Фрей.

Видання додає, що білі громадяни не латиноамериканського походження в цілому значно старші, ніж інші соціальні групи в США. Їх середній вік становить 42 роки, тоді як у азіатів цей показник дорівнює 34 рокам, у афроамериканців - 32, а у вихідців з Латинської Америки - 28.