Школярі в США як домашнє завдання написали передсмертні записки

Прощальний лист дітям було сказано написати від імені героїні відомого роману "Таємне життя бджіл" Мей Боутрайт, яка покінчила життя самогубством. У 2008 році за книгою американської письменниці Сью Монк Кідд було знято однойменний фільм з Дакотою Феннінг і Квін Латіфою у головних ролях.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на газету "Нью-Йорк пост".

"Це домашнє завдання просто обурливе! Ми платимо великі гроші, щоб наші діти навчалися у цій школі, а їх просять написати такі речі", - заявив батько одного з учнів. Вартість одного року навчання у цій школі складає понад 40 тис доларів.

Джессіка Барріш - вчителька, що придумала скандальне домашнє завдання - від коментарів відмовилася. Разом з тим, директор школи Рональд Стюарт заявив, що жодної скарги від батьків йому не надходило.

Варто відзначити, що Барріш - не перший викладач, що дала дітям подібне завдання. Так, у грудні минулого року був тимчасово відсторонений від роботи учитель однієї зі шкіл у Франції, який попросив 13-річних учнів уявити, що вони вирішили покінчити з собою, і викласти причини,які нібито штовхають їх на самогубство.