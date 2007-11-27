”Газпром” домовився з Туркменістаном про підвищення цін на газ

ВАТ "Газпром" (Росія) домовилося з Туркменістаном про підвищення ціни на імпортований газ до 130 дол. за тис. куб. м у першій половині 2008 року - зі 100 дол. за тис. куб. м у 2007 році, повідомляє "Газпром".

Ціна на друге півріччя 2008 року визначена на рівні 150 дол. за тис. куб. м.

"Формула ціни, яка почне діяти з 2009 року, визначатиме ціну поставок за довгостроковим контрактом, аж до 2028 року", - наводиться в повідомленні заява глави "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА.