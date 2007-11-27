Рада ЄС згідна спростити візовий режим для України

Рада ЄС формально ратифікувала угоди про спрощення візового режиму та реадмісію з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідні рішення розміщені сьогодні на офіційному сайті Ради ЄС.

У рішеннях зазначається, що Єврокомісія та країни-члени ЄС братимуть участь у Спільному комітеті експертів з візових питань та Спільному комітеті з питань реадмісії. В рішеннях також зазначається, що позиція Єврокомісії щодо схвалення правил процедури діяльності цих комітетів визначатиметься після консультацій зі спеціальним комітетом, вказаним Радою ЄС.

Дата набуття чинності угод про реадмісію та спрощення візового режиму будуть оприлюднені в Офіційному журналі ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоди про спрощення візового режиму та реадмісію 18 червня цього року. Угода про спрощення візового режиму передбачає, зокрема, полегшення на взаємній основі видачі віз для осіб, що мають намір перебувати в країні терміном до 90 діб, на 180 діб. Вона передбачає фіксовану ціну візового збору в 35 євро. Крім того, угода передбачає надання безкоштовних віз певним категоріям громадян. В угоді передбачається можливість видачі багаторазових і довготермінових – до 5 років - віз. Згідно з новою угодою, у разі відмови в оформленні візи консул повинен пояснити громадянину причини відмови. Дія угоди не розповсюджуватиметься на Данію, Ірландію та Великобританію.

Угода про реадмісію встановлює чіткі критерії коли та як повертати осіб, які незаконно проживають на території країн-членів ЄС та України. Ці зобов’язання стосуються як громадян України та країн-членів ЄС, так і осіб без громадянства. Положення угоди про реадмісію громадян третіх країн та осіб без громадянства набувають чинності через 2 роки перехідного періоду. Спеціальна прискорена процедура повернення осіб передбачена для громадян, затриманих в прикордонних областях. Угода не діятиме на території Данії.

Обома угодами передбачено створення спеціальних комітетів, які стежитимуть за імплементацією їхніх положень країнами-учасницями.

(Реадмісія — згода держави приймати назад на свою територію своїх громадян, а також, у деяких випадках, іноземців, які раніше перебували або жили в цій державі, ящо вони підлягають депортації з іншої держави).