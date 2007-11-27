Рішення про вступ Азербайджану до НАТО поки що немає

Азербайджан поки що не планує вступати в НАТО, але продовжить співробітничати з організацією, заявив міністр оборони країни Сафар Абієв. "Я як міністр оборони заявляю, що поки що рішення про вступ Азербайджану до НАТО немає", - сказав Абієв на прес-конференції в Астані після засідання Ради міністрів оборони країн СНД.

Водночас міністр зазначив, що Азербайджан "продовжуватиме співробітничати з НАТО".