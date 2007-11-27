Рішення про вступ Азербайджану до НАТО поки що немає
22:16, 27 листопада 2007Світ
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Про це повідомив міністр оборони країни
Азербайджан поки що не планує вступати в НАТО, але продовжить співробітничати з організацією, заявив міністр оборони країни Сафар Абієв. "Я як міністр оборони заявляю, що поки що рішення про вступ Азербайджану до НАТО немає", - сказав Абієв на прес-конференції в Астані після засідання Ради міністрів оборони країн СНД.
Водночас міністр зазначив, що Азербайджан "продовжуватиме співробітничати з НАТО".
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