Рішення про вступ Азербайджану до НАТО поки що немає

22:16, 27 листопада 2007
Світ
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Про це повідомив міністр оборони країни

Прапор АзербайджануАзербайджан поки що не планує вступати в НАТО, але продовжить співробітничати з організацією, заявив міністр оборони країни Сафар Абієв. "Я як міністр оборони заявляю, що поки що рішення про вступ Азербайджану до НАТО немає", - сказав Абієв на прес-конференції в Астані після засідання Ради міністрів оборони країн СНД.

Водночас міністр зазначив, що Азербайджан "продовжуватиме співробітничати з НАТО".

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