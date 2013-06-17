Американський мільярдер Крафт розіграв Путіна

"Це кумедна, анекдотична історія, яку любить переповідати Роберт. Йому подобається, що це кільце зараз в Кремлі, і, як він говорив ще в 2005 році, він як і раніше поважає Росію і захоплюється президентством Путіна", - сказав представник New England Patriots сайту ліги.

Про це пише в неділю офіційний сайт Національної футбольної ліги, повідомляє РІА Новости.

У 2005 році Крафт, який брав участь у зустрічі з Путіним, подарував йому золотий перстень із діамантами Super Bowl, яким нагороджуються американські футболісти. Тоді він інтерпретував цей подарунок як символ поваги і захоплення російським народом і лідерством президента Путіна. Проте в минулу суботу Крафт заявив, що кільце не було подарунком і він хотів би його повернути.

У неділю прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що Путін готовий за свої гроші купити і відправити кільце замість персня Super Bowl. При цьому він підкреслив, що сам особисто бачив, як той подарував Путіну цей перстень. На питання, чи не розглядається це як недружній акт, Пєсков сказав, що "не хотілося б вірити в такі абсурдні теорії змови".

"В цілому це все схоже на щось, що важко уявити. Я ще раз повторю, що тоді, я не пам'ятаю, здається, в 2005 році, я стояв безпосередньо поруч, за спиною президента. Я бачив, як він подарував йому цей перстень. Тому ці слова, що хтось зробив на нього тиск і так далі, це, звичайно, питання розмови з психоаналітиками", - підкреслив прес-секретар.

Пам'ятним перснем в США традиційно нагороджуються власники, тренери і гравці команди, що виграє щорічний "Суперкубок" з американського футболу.