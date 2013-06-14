У Путіна вирішили, що Україна готується до самогубства

Росія не зможе надати Україні пільги на нафту і газ і зняти загороджувальні – експортні – мита у рамках участі у СОТ, оскільки в цьому разі таку пільгу необхідно буде надати усім учасникам Організації.

Про це повідомив у коментарі УНІАН радник Президента Російської Федерації, заступник генерального секретаря ЄврАзЕС Сергій Глазьєв у п'ятницю в Києві.

«Якщо Україна буде учасником Митного союзу, вона одержить газ і нафту без митних зборів, що дасть Україні 4,5-5 млрд дол. на рік. Якщо Україна не вступає до МС, то пільгу Україні ми дати не зможемо, тому що тоді ми маємо таку саму пільгу надати всім країнам», - сказав Глазьєв.

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При цьому він уточнив, що торгові преференції у рамках Митного союзу обумовлюються у договірних документах організації. «Усі преференції випливають з договірних документів», - відзначив Глазьєв.

При цьому перспективу підписання Угоди про асоціацію України з ЄС він назвав «самогубством». «Це буде самогубство», - підкреслив радник Президента РФ.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня ц.р. у Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Україна і Європейський Союз планують підписати Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі у листопаді 2013 року.