У Туреччині поліція готує водомети і сльозогінний газ

15:13, 17 червня 2013
Світ
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Кілька тисяч членів профспілкових об'єднань Туреччини сьогодні зібралися в центрі Анкари і готуються пройти маршем до площі Кизилай.

Туреччина / Фото: date.vipadvert.net

Тим часом поліція перегородила їм шлях, оскільки губернаторство заборонило проводити будь-які акції на площі, поблизу якої розташовані урядові установи, передає ІТАР-ТАСС.

Сили безпеки перекрили вулицю кількома машинами, обладнаними водометами, і застерегли демонстрантів від спроб пройти на площу. Крім того, поліція закликала профспілки звільнити вулицю для проїзду автотранспорту. Якщо демонстранти не прислухаються до влади, правоохоронці готові застосувати водомети і сльозогінний газ.

Наразі обстановка залишається стабільною, демонстранти не роблять спроб прорвати оточення. В акції беруть участь Конфедерація профспілок держслужбовців і Конфедерація профспілок робітників-революціонерів, які разом оголосили про добовий загальнореспубліканський страйк. До них також приєдналися об'єднання лікарів, інженерів і стоматологів.

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О 16:00 за місцевим часом аналогічний мітинг заплановано в Стамбулі. Там профспілки планують пройти маршем на площу Таксим. Очікується, що і стамбульська поліція не дозволить демонстрантам це зробити. Загалом, як заявляє керівництво профспілок, на вулиці турецьких міст може вийти до 800 тис. людей.

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