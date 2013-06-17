Генконсул України у Стамбулі не бачить загроз для туристів

Про це в неділю в ефірі одного з українських телеканалів заявив генеральний консул України у Стамбулі Богдан Яременко, повідомляє радіо Свобода.

За його словами, говорити, що Туреччина охоплена полум’ям протесту або революції, – явне і безґрунтовне перебільшення.

На тему: У столиці Туреччини похорон загиблого активіста розігнали водометами

«Якщо українці приїжджають у Туреччину відпочивати на морі, у Стамбул – як туристи, чи у бізнесових справах, то сказати, що їм загрожує щось більше, ніж за звичайних обставин, ми не можемо, підстав для цього у нас немає», – наголосив дипломат.

Водночас Яременко додав, що «перебування в епіцентрі протестних подій, участь у них може становити небезпеку, особливо там, де виявляють себе радикальні, часто невстановлені угруповання».