Заарештований екс-прем'єр Грузії оголосив голодування

Як заявив його адвокат Георгій Чівіашвілі, голодування обумовлене ​​двома причинами, повідомляє Грузія-Онлайн.

"Перша причина в тому, що Мерабішвілі досі безрезультатно вимагає встановити йому телевізор, право на що він має за законом, і вони зобов'язані поставити йому телевізор. Друга причина ж у тому, що Мерабішвілі звернувся до адміністрації в'язниці з проханням зробити довіреність на членів його сім'ї, щоб вони могли мати право користуватися декларованими на зарплатній картці грошима. Йому і на це не дали відповіді", - заявив Чівіашвілі і додав, що голодування Мерабішвілі почав від ранку.

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Як повідомляв УНІАН, 21 травня були затримані екс-прем'єр-міністр Грузії Вано Мерабішвілі і екс-міністр охорони здоров'я Зураб Чіаберашвілі. Прокуратура виявила два епізоди, за якими затримано Мерабішвілі. Перший - у справі про програму "Облік шукачів роботи" і другий - по зловживанню службовими повноваженнями. Слідство відносно Мерабішвілі ведеться за статтями 164-1 (підкуп виборців), частина 3 статті 182 (розтрата або привласнення коштів з використанням службового становища, що призвела до серйозної шкоди) і 332 стаття (зловживання службовими повноваженнями) КК Грузії.

22 травня, верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон і комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле заявили, що будуть уважно стежити за процесом щодо колишніх прем'єр-міністра Грузії Вано Мерабішвілі і міністра охорони здоров'я Зураба Чіаберашвілі.

Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі різко розкритикував у вівторок арешт генерального секретаря його партії «Єдиний національний рух», колишнього прем'єр-міністра Вано Мерабішвілі і застеріг, що через це країну може чекати міжнародна ізоляція.