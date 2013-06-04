Арештованому екс-прем'єру Грузії обіцяють дати і телевізор, і радіоприймач

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані пообіцяла надати попередньо ув'язненому екс-голові грузинського уряду, генсекові пропрезидентської партії "Єдиний національний рух" Вано Мерабішвілі телевізор, якщо той буде вести себе належним чином, повідомляють Новости-Грузия.

"Якщо він буде вести себе відповідно до Кодексу затримання, то департамент з виконання покарань в якості заохочення дасть йому не тільки телевізор, але і радіоприймач", - заявила Цулукіані журналістам у вівторок, 4 червня.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня були затримані екс-прем'єр-міністр Грузії Вано Мерабішвілі і екс-міністр охорони здоров'я Зураб Чіаберашвілі. Прокуратура виявила два епізоди, за якими затримано Мерабішвілі. Перший - у справі про програму "Облік шукачів роботи" і другий - по зловживанню службовими повноваженнями.

Слідство відносно Мерабішвілі ведеться за статтями 164-1 (підкуп виборців), частина 3 статті 182 (розтрата або привласнення коштів з використанням службового становища, що призвела до серйозної шкоди) і 332 стаття (зловживання службовими повноваженнями) КК Грузії.

22 травня, верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон і комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле заявили, що будуть уважно стежити за процесом щодо колишніх прем'єр-міністра Грузії Вано Мерабішвілі і міністра охорони здоров'я Зураба Чіаберашвілі.

Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі різко розкритикував у вівторок арешт генерального секретаря його партії «Єдиний національний рух», колишнього прем'єр-міністра Вано Мерабішвілі і застеріг, що через це країну може чекати міжнародна ізоляція.