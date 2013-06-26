Сноуден розіслав по світу копії таємних документів

Американська інтернет-газета Daily Beast посилається на журналіста британської газети Guardian Гленна Грінвальда, який перебував у контакті зі Сноуденом і розповів Daily Beast, що Сноуден "вжив застережних заходів, щоб різні люди по всьому світу отримали ці архіви, і історії неминуче були б опубліковані" .

Поки що люди, які отримали архіви, не можуть їх переглянути, бо файли захищені складним кодом, і для їх відкриття потрібен пароль. Грінвальд стверджує, що Сноуден подбав про те, щоб, "коли з ним щось трапиться, ці люди отримали доступ до архівів".

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Також Грінвальд розповів, що Сноуден передав йому тисячі документів, які журналіст зараз вивчає. Раніше в понеділок видання South China Morning Post (Гонконг) з посиланням на самого Сноудена повідомило, що той передав ЗМІ ще не всі документи.

За словами Грінвальда, Сноуден "не хотів завдати шкоди уряду США, він хотів пролити світло на нього". При цьому журналіст зазначив, що не планує публікувати низку документів з міркувань безпеки громадян США, передає РІА "Новости".