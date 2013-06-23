Влада США має намір йти назирці за екс-співробітником ЦРУ Сноуденом

Мін'юст США має намір домагатися співпраці у справі Едварда Сноудена, який розкрив інформацію про діяльність американських спецслужб, з тими країнами, куди він може попрямувати, повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

"Ми будемо продовжувати обговорювати проблему з Гонконгом і домагатися відповідного правового співробітництва з іншими країнами, куди Сноуден може попрямувати", - заявила представник мін'юсту США Нанда Читра.

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У неділю стало відомо, що Сноуден вилетів з Гонконгу рейсом "Аерофлоту" до Москви. Кінцевою метою його подорожі гонконгські ЗМІ називали Ісландію або Еквадор, за іншими даними, Сноуден попрямує через Москву на Кубу. За інформацією ж агентства Рейтер, Сноуден може зробити пересадку на рейс в напрямку Гавани, а потім попрямувати до Венесуели.

Влада США ще 14 червня висунула Сноудену звинувачення за трьома статтями, за кожною з яких йому загрожує до 10 років тюремного ув'язнення. Він звинувачується в незаконній передачі інформації, що має значення для національної безпеки, умисній передачі розвідувальної інформації та крадіжці власності держави.