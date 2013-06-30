Як мінімум, одна людина померла, десятки були вимушені звернутися по медичну допомогу через сильну спеку, яка наблизилася до температурного рекорду майже сторічної давності на заході США, передає РІА «Новости» з посиланням на телерадіомовну корпорацію ВВС.

В останні дні небачена спека спостерігається у штатах Каліфорнія, Невада і в південних районах Арізони. У цих штатах в останні дні температура підвищувалася до 50 градусів за Цельсієм.

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У місті Лас-Вегас, штат Невада, померла літня людина, яка жила в квартирі без кондиціонера. Як повідомили медики, тепловий удар посилив стан хворого і призвів до летального результату. Окрім цього, через тепловий удар 34 особи були госпіталізовані напередодні з концерту у Лас-Вегасі, який проходив на відкритому майданчику.

Десяткам людей у сусідніх штатах була також надана медична допомога. В основному через спеку у людей надзвичайна стомлюваність і обезводнення, відзначили медики.

Сьогодні у деяких районах Каліфорнії очікується рекордне підвищення температури, яке може перевищити позначку 56,7 градусів за Цельсієм, що спостерігалася 100 років тому у Долині Смерті - міжгірській западині в районі пустелі Мохаве на півдні Каліфорнії.