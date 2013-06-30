Десятки людей госпіталізовані в США через небувалу спеку: в ​​Каліфорнії +57°
У США через небувалу спеку десятки осіб госпіталізовані, в Каліфорнії сьогодні очікується майже 57 градусів за Цельсієм.
Як мінімум, одна людина померла, десятки були вимушені звернутися по медичну допомогу через сильну спеку, яка наблизилася до температурного рекорду майже сторічної давності на заході США, передає РІА «Новости» з посиланням на телерадіомовну корпорацію ВВС.
В останні дні небачена спека спостерігається у штатах Каліфорнія, Невада і в південних районах Арізони. У цих штатах в останні дні температура підвищувалася до 50 градусів за Цельсієм.
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У місті Лас-Вегас, штат Невада, померла літня людина, яка жила в квартирі без кондиціонера. Як повідомили медики, тепловий удар посилив стан хворого і призвів до летального результату. Окрім цього, через тепловий удар 34 особи були госпіталізовані напередодні з концерту у Лас-Вегасі, який проходив на відкритому майданчику.
Десяткам людей у сусідніх штатах була також надана медична допомога. В основному через спеку у людей надзвичайна стомлюваність і обезводнення, відзначили медики.
Сьогодні у деяких районах Каліфорнії очікується рекордне підвищення температури, яке може перевищити позначку 56,7 градусів за Цельсієм, що спостерігалася 100 років тому у Долині Смерті - міжгірській западині в районі пустелі Мохаве на півдні Каліфорнії.