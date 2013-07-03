У Греції стався землетруc

Землетрус магнітудою 5,2 стався на півночі Греції, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.

За даними служби, вогнище залягало на глибині 6,7 кілометра. Епіцентр розташовувався за три кілометри на північний схід від міста Еані на півночі країни.

Інформація про жертви і руйнування не надходила.