У Греції стався землетруc
17:44, 03 липня 2013Світ
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У Греції стався землетрус магнітудою 5,2
Землетрус був потужним
Землетрус магнітудою 5,2 стався на півночі Греції, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.
За даними служби, вогнище залягало на глибині 6,7 кілометра. Епіцентр розташовувався за три кілометри на північний схід від міста Еані на півночі країни.
Інформація про жертви і руйнування не надходила.
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