В Індонезії через землетрус загинули більше 20 людей

Епіцентр землетрусу розташовувався в провінції Ачех на півночі острова Суматра, його осередок знаходився на глибині близько десяти кілометрів. У результаті в центральній частині провінції були зруйновані або пошкоджені більше півтора тисяч будівель.

Під завалами і зсувами в округах Центральний Ачех і Бенермеріах загинули як мінімум 22 людини. Ще приблизно 220 осіб отримали різні травми, з них 25 доставлені в реанімацію, повідомляє Lenta.ru за інформацією Associated Press.

В даний час в провінції працюють рятувальники. За словами місцевої влади, завали поки не розібрані, і під ними можуть залишатися люди. Кілька сотень людей евакуйовані з міст і розміщені в тимчасових укриттях. У повідомленні наголошується, що небезпеки виникнення цунамі в результаті землетрусу не було.

В Індонезії регулярно трапляються сильні землетруси, оскільки вона розташована в межах так званого Тихоокеанського вогняного кільця. У цій області знаходиться кілька сотень діючих вулканів. Найбільш руйнівним за останні роки став землетрус, що стався в провінції Ачех в 2004 році. Тоді в результаті спровокованого підземними поштовхами цунамі загинули близько 230 тисяч осіб.