У Туреччині суд заборонив реконструювати площу Таксим

Таким чином, суд залишив у силі попередню постанову про те, що плани з реконструкції площі не відповідають законодавству.

Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган минулого місяця заявив, що його уряд не здійснюватиме реорганізацію площі, поки свою відповідь на це питання не дасть суд.

ВВС Україна