У Туреччині суд заборонив реконструювати площу Таксим
20:32, 03 липня 2013Світ
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Суд у Туреччині скасував усі проекти щодо суперечливої реконструкції площі Таксим у центрі Стамбула, які викликали загальнонаціональну хвилю антиурядових протестів.
Таким чином, суд залишив у силі попередню постанову про те, що плани з реконструкції площі не відповідають законодавству.
Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган минулого місяця заявив, що його уряд не здійснюватиме реорганізацію площі, поки свою відповідь на це питання не дасть суд.
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