Болівія відмовила США у розгляді запиту про екстрадицію Сноудена

Про це сказано в повідомленні МЗС Болівії, яке наводять латиноамериканські ЗМІ.

Прохання про екстрадицію було спрямовано у Ла-Пас того ж день, коли літаку президента Ево Моралеса було відмовлено в прольоті над територією низки європейських країн, і він був змушений сісти у Відні, повідомляє РІА Новости.

МЗС Болівії заявив, що "висловлює глибоке обурення і відмовляється від розгляду запиту про попереднє затримання з метою видачі громадянина США Едварда Сноудена".

"Президент Моралес був незаконно затриманий за необґрунтованими підозрами, що вказана персона (Сноуден) могла перебувати на борту президентського літака", - зазначає дипломатичне відомство Болівії.

Болівійський МЗС заявив також, що Сноуден не зустрічатися з Моралесом під час недавнього перебування болівійського лідера в Росії і, тим більше, не піднімався на борт його літака. Відомство спростувало інформацію про перебування Сноудена на болівійській території.

Утікач, що оприлюднив деталі секретних даних спецслужб США, вже другий тиждень перебуває в транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво". Колишній співробітник ЦРУ розіслав запити 21 країні з проханням про надання притулку, але поки ніхто не висловив готовність його прийняти.