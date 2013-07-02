Усе більше країн відмовляються прихистити Сноудена

Сноуден, який розіслав свої прохання надати йому політичний притулок у 21 країну світу, уже отримав низку негативних відповідей.

Як повідомляє ВВС News, Австрія, Фінляндія, Норвегія, Польща, Іспанія та Швейцарія уже відмовили Сноудену.

Не знайшли причин задовольнити прохання екс-співробітника ЦРУ і Бразилія та Індія.

Влада ж Еквадору заявляє, що готова розглянути прохання Сноудена, але лише за умови, що він зможе дістатися на територію котрогось її посольства.

Як повідомляв УНІАН, сайт Wikileaks опублікував список з 19 країн, у яких екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден просить політичного притулку.

Запити адресовані до Австрії, Болівії, Бразилії, Венесуели, Німеччини, Індії, Ірландії, Іспанії, Італії, Китаю, Куби, Нідерландів, Нікарагуа, Норвегії, Польщі, Росії, Фінляндії, ФРН та Швейцарії. Як випливає з повідомлення Wikileaks, цей список не є вичерпним.