У Єгипті бойовики обстріляли аеропорт на Синаї

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.

Раніше повідомлялося, що нападники обстріляли з гранатомета блокпости аеропорту в місті Ель-Аріш - адміністративному центрі провінції Північний Синай.

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Джерело агентства в єгипетській службі безпеки повідомив, що в нападі брали участь сотні бойовиків, які також атакували табір сил безпеки в місті Рафах і поліцейську дільницю.

Військові і поліцейські об'єкти на Синаї і раніше неодноразово піддавалися нападам бойовиків. Поки неясно, чи відбулася сьогоднішня вилазка у відповідь на відсторонення від влади президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі, про що армія Єгипту оголосила в середу ввечері.