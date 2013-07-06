В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Геологічну службу США.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 12.05 за місцевим часом (08.05 за Києвом). Епіцентр землетрусу розташовувався за 154 кілометри на північний захід від міста Сунгайпенух, і залягав на глибині 23,5 кілометра.

Інформація про жертви і руйнування не надходила.

Нагадаємо, 2 липня у північно-західній частині індонезійського острова Суматра стався землетрус магнітудою 6,2. Його жертвами, за останніми даними, стали 35 людей, зниклими безвісти вважаються восьмеро. Поранення дістали 275 людей, без житла залишилися 16 тисяч місцевих жителів. Стихійне лихо пошкодило більш як 4,3 тисячі будинків.

Довідка: Індонезія - сейсмічно найактивніший регіон у світі. Держава є частиною так званого "Тихоокеанського вогненного кільця" (потужного тектонічного розлому). У 2004 році біля північно-західного узбережжя Суматри стався найсильніший за останні 40 років землетрус. Викликане ним цунамі забрало життя сотень тисяч людей у 12 країнах Індійського океану.