Прихильники Мурсі заявляють, що військові розстріляли учасників мирних протестів

Ще кілька десятків демонстрантів отримали поранення, заявили представники ісламістського руху, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Підтвердити інформацію про загибель демонстрантів з інших джерел поки неможливо, зазначає агентство.

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«Брати-мусульмани» вже кілька діб проводять акції протесту біля казарм Республіканської гвардії, на території якої утримується колишній президент Мохаммед Мурсі, усунений від влади військовими 4 липня. Члени ісламістського руху, що підтримує Мурсі, вважають його законно обраним президентом і відмовляються визнати його зміщення.

Після відсторонення Мурсі від влади в різних частинах Єгипту почалися зіткнення між прихильниками і противниками колишнього президента, в результаті яких кілька десятків людей загинули, ще понад дві тисячі отримали поранення.

"Брати-мусульмани" вже заявляли про те, що військові нібито відкрили вогонь по демонстрантах, але збройні сили Єгипту різко спростували ту заяву.