У МВС Єгипту кажуть, що військові нікого не вбивали

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

Раніше низка ЗМІ розповсюдили інформацію про трьох загиблих і десятках поранених у результаті перестрілки між єгипетськими військовими і демонстрантами-ісламістами.

Першого в історії країни демократично обраного Президента Мухаммеда Мурсі було скинуто військовими 3 липня увечері.

Як повідомляв УНІАН, переворот в Єгипті стався після масових мітингів проти Президента Мурсі і "Братів-мусульман", яких звинуватили в просуванні ісламістських планів і неможливістю справитися з економічними проблемами в країні.

За минулі п'ять днів у зіткненнях під час протестів загинуло близько 50 осіб.