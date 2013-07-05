У МВС Єгипту кажуть, що військові нікого не вбивали
19:52, 05 липня 2013Світ
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МВС Єгипту спростовує загибель трьох чоловік у зіткненнях між армією і прихильниками скинутого Президента Мухаммеда Мурсі.
МВС Єгипту спростувало вбивство демонстрантів / Скрін-шот з відео Аlarabiya
Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.
Раніше низка ЗМІ розповсюдили інформацію про трьох загиблих і десятках поранених у результаті перестрілки між єгипетськими військовими і демонстрантами-ісламістами.
Першого в історії країни демократично обраного Президента Мухаммеда Мурсі було скинуто військовими 3 липня увечері.
Як повідомляв УНІАН, переворот в Єгипті стався після масових мітингів проти Президента Мурсі і "Братів-мусульман", яких звинуватили в просуванні ісламістських планів і неможливістю справитися з економічними проблемами в країні.
За минулі п'ять днів у зіткненнях під час протестів загинуло близько 50 осіб.
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